Paris (www.aktiencheck.de) - Unter Experten herrscht größtenteils Einigkeit: Der europäische Aktienmarkt - allen voran der heimische DAX - dürfte sich ihrer Meinung nach künftig besser entwickeln als der US-amerikanische Markt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der US-amerikanische Aktienmarkt präsentiere sich dennoch in blendender Verfassung; mit gut 21.500 Punkten habe der Dow Jones am Mittwoch sogar ein neues Allzeithoch erklommen. Profitieren können habe das US-Aktienmarktbarometer zum einen von der Aussicht auf ein künftig wohl behutsames Vorgehen der US-Notenbank FED. Freude würden auch einige jüngst veröffentlichte Konjunkturdaten bereiten. So habe sich im Juni nicht nur der Arbeitsmarkt besser als erwartet entwickelt, auch der viel beachtete Einkaufsmanagerindex der Verarbeitenden Industrie habe mit einem Anstieg von 54,9 auf 57,8 Punkten ein überraschend hohes Niveau erklommen.Dass sich die USA aufgrund des anhaltenden US-Schieferölbooms immer mehr zu einer Öl-Exportnation entwickeln würden, dürfte der Wirtschaft zusätzlichen Rückenwind verleihen - zumindest kurzfristig. Welche Richtung der Dow Jones kurzfristig einschlagen werde, bestimme auch die nun beginnende US-Berichtssaison. Sollten die Quartalszahlen der US-Börsenunternehmen unterm Strich positiv überraschen, werde der Aufwärtstrend des US-Index mit großer Wahrscheinlichkeit anhalten, neue Rekordstände inklusive. (14.07.2017/ac/a/m)