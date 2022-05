Auch die Wahrscheinlichkeit negativer Renditen sei in der "schwachen" Zeitspanne nicht wesentlich höher. "Nur 26 der 97 vollständigen Zeiträume zwischen Mai und Oktober seit Beginn der Datenerfassung waren negativ. Von November bis April beträgt diese Zahl 24, also gab es lediglich zwei negative Fälle weniger."



Blick nach vorne



Grundsätzlich sollten Anleger immer beachten, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit nicht aussagekräftig für die nahe Zukunft sei. Jedoch existiere die deutliche Tendenz, dass sich Aktienmärkte langfristig überwiegend im steigenden Modus befinden würden.



Wie wahrscheinlich sei es also, dass die nächsten sechs Monate zu den unterrepräsentierten negativen Fällen gehören würden?



"Wir sehen aktuell viele Gründe, die dafür sprechen, dass die Antwort auf diese Frage lautet: Es ist nicht sehr wahrscheinlich. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es sich bei der aktuellen Marktbewegung um eine typische, stimmungsbedingte Korrektur handelt und nicht um einen Bärenmarkt. Korrekturen sind in der Regel mit weithin diskutierten Schreckensmeldungen verbunden - diesmal sind es die Inflation, Energiepreise, der Russland-Ukraine-Krieg und Chinas jüngste Corona-Abriegelungen", analysiere Grüner.



Sobald sich der Nebel der Unsicherheit lichte, werde der Blick auf die intakten globalen Fundamentaldaten frei - und diese Perspektive falle derzeit besser aus, als es viele Anleger im Rahmen der aktuellen Krisen wahrnehmen würden.



Fazit



"Saisonale Muster können unterhaltsam sein, sie haben aber keinen wirklichen Einfluss auf die Aktienrenditen. Zu Beginn des Monats Mai ist die aktuelle Marktstimmung ziemlich im Keller - dies macht einen unwahren Börsenmythos nicht wirklich besser", bilanziere Grüner. (06.05.2022/ac/a/m)







