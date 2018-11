Xetra-Aktienkurs All for One Steeb-Aktie:

50,60 EUR +0,40% (22.11.2018, 14:50)



Tradegate-Aktienkurs All for One Steeb-Aktie:

50,80 EUR +1,20% (21.11.2018, 22:25)



ISIN All for One Steeb-Aktie:

DE0005110001



WKN All for One Steeb-Aktie:

511000



Ticker-Symbol All for One Steeb-Aktie:

A1OS



Kurzprofil All for One Steeb AG:



Die All for One Steeb AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS) ist ein schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätiger branchenfokussierter SAP-Komplettdienstleister für den Mittelstand. Das Unternehmen betreut Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzulieferindustrie, der Konsumgüterindustrie, dem Technischen Großhandel und dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. Das Portfolio des SAP Gold Partners umfasst Komplettlösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette: die Angebote reichen von SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing und Application Management. Als One-Stop-Shop für alle Services rund um SAP betreut All for One Steeb 2.000 Kunden. Das Unternehmen integriert seine Tätigkeiten in einem einzigen Geschäftssegment. (22.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - All for One Steeb-Aktienanalyse von Analyst Daniel Großjohann von BankM Research:Daniel Großjohann, Analyst von BankM Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der All for One Steeb AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS), senkt aber das Kursziel von 75,90 auf 72,30 Euro.Die vorläufig gemeldeten Zahlen für 2017/18 habe seine Erwartungen getroffen. Der Umsatz sei auf 332,5Mio. gestiegen, wobei der 11%-ige Zuwachs fast ausschließlich organisch gewesen sei. Das EBIT habe mit 20,6 Mio.rd. 3% über dem Vorjahreswert gelegen. Der mittelfristige Ausblick auf 2022/23 impliziere durchschnittliche jährliche Wachstumsraten oberhalb von 10%, die durch die erstmals vorgestellte Strategieoffensive 2022 ermöglicht werden sollten. Großjohann habe seine Erwartungen überarbeitet, was auf 5-Jahressicht zu einer deutlichen Anhebung bei Umsatz und EBIT führe, während die kurzfristigen Schätzungen reduziert worden sei. Dies führe - neben den Multiples, die bedingt durch das Kapitalmarktumfeld gesunken seien - zu einer niedrigeren Peer-Bewertung, während die langfristig orientierte DCF-Bewertung ansteige.Fundamental sei All for One Steeb günstig, wobei aber - geprägt durch die Strategieoffensive bzw. das Übergangsjahr 2018/19 - kurzfristig mit einem Rückgang der unbereinigten Ergebnisse zu rechnen sei. Das Übergangsjahr schlage sich in der Peer-Bewertung ungleich stärker nieder als in der DCF-Bewertung, die stark von der Anhebung der mittelfristigen Wachstumsaussichten profitiere. Unabhängig davon hätten die Kursrücksetzer bei Small Caps und Technologiewerten auch die Peers der All for One Steeb getroffen; hierdurch hätten sich die Bewertungs-Multiples reduziert. Insgesamt reduziere sich das Kursziel etwas (von 75,90 auf 72,30 Euro), impliziere aber weiter hin deutliches Potenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze All for One Steeb-Aktie: