Kurzprofil All for One Group AG:



In der All for One Group (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS) geben 1.800 Expertinnen und Experten täglich ihr Bestes, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu steigern.



Dabei bringen wir die Facetten, die für den Wettbewerbsvorteil mit entscheidend sind, zusammen und unterstützen mehr als 2.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei ihrer Unternehmenstransformation und dem Ausbau ihrer Wettbewerbsstärke.



In einem Marktumfeld, das immer dynamischer und einer Welt, die immer digitaler wird, sind die Handlungsfelder so groß wie unterschiedlich - von New Work bis zum intelligenten ERP, von Customer Experience bis zum IT-Betrieb. Wir wollen in jedem einzelnen Handlungsfeld, in allen Themen, die unsere Kunden beschäftigen, erstklassige Expertise anbieten. Daher besteht die All for One Group aus unterschiedlichen, spezialisierten Tochtergesellschaften und Units, die alle wesentlichen Kompetenzen unter einem Dach vereinen: Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und Technologie-Know-how, IT-Beratung und -Services sowie Transformationsmanagement. (03.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - All for One Group-Aktienanalyse von Analyst Daniel Großjohann von BankM Research:Daniel Großjohann, Aktienanalyst von BankM Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der All for One Group AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS).Mit den vorläufigen Umsatzzahlen für 2018/19 (EUR 359,2 Mio.; +8%) habe die All for One Group AG die eigene Guidance und die Analysten-Schätzungen übertroffen. Das EBIT (EUR 12,6 Mio. bzw. (bereinigt) EUR 19,8 Mio.) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Initialisierung der Strategieoffensive - verbunden mit Einmalkosten von rund EUR 7 Mio. - sei im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen worden. Allerdings würden Maßnahmen wie die Ausweitung des Leistungsportfolios auch weiterhin noch die operative Marge belasten.Im kommenden Jahr erwarte die Gesellschaft einen Umsatzzuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich auf EUR 375 Mio. bis EUR 385 Mio. und eine Steigerung beim EBIT auf EUR 20 Mio. bis 22 Mio. Vor dem Hintergrund der geplanten, schrittweisen Annäherung an das mittelfristige EBIT-Margenziel (mehr als 7% ab 2022/23ff) sei die All for One Group-Aktie mit einem EV/Umsatz von 0,57 günstig bewertet. Das Kursziel steige wegen Peer-Gruppen- und Basisjahr-Effekten leicht an. Das Kursziel für die All for One Group-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, belaufe sich auf EUR 69,80 (vormals: EUR 69,20).Die Empfehlung für die Aktie lautet weiterhin "kaufen", so Daniel Großjohann, Analyst von BankM Research. (Analyse vom 03.12.2019)Börsenplätze All for One Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs All for One Group-Aktie:47,80 EUR -0,62% (03.12.2019, 15:26)