Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (29.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin ein klarer Kauf.Während Amazon-Investoren noch spekulieren würden, ob und wann ihr Unternehmen den etablierten Versicherungskonzernen Konkurrenz mache, sei Alibaba schon zwei Schritte weiter. Seit Jahren mische der China-Konzern über eine Beteiligung im Online-Geschäft mit Versicherungen mit. Nun drehe Alibaba das ganz große Rad.Die Tochtergesellschaft Ant Financial habe im vergangenen Oktober eine Krankenversicherung auf den Markt gebracht. Bereits jetzt habe Xiang Hu Bao (deutsch: Gemeinsamer Schutz) laut einem Bloomberg-Bericht 65 Millionen Kunden. In zwei Jahren sollten es 300 Millionen sein. Die Versicherung sei dem Bericht zufolge im Vergleich zu traditionellen Anbietern deutlich günstiger und der Vertrag per Smartphone mit wenigen Handbewegungen abgeschlossen.Während traditionelle Versicherungskonzerne viele Mitarbeiter beschäftigen würden, komme Xiang Hu Bao derzeit mit 50 Mitarbeitern aus. Künstliche Intelligenz erkenne unter anderem Ansprüche von Kunden und helfe bei der Auswertung von Krankenakten. Und im Streitfall entscheide eine Jury aus Hunderten Nutzern, ob jemand Geld bekomme oder nicht.Das Potenzial sei gigantisch: Einkommen, Alter und Gesundheitsbewusstsein der chinesischen Bevölkerung würden steigen. Der Online-Versicherungsmarkt könnte bereits im nächsten Jahr 174 Milliarden Dollar groß sein.Tencent mische außerdem über eine Beteiligung an Waterdrop Inc. im Markt der neuen Versicherer mit. Waterdrop Inc. habe laut eigenen Angaben mehr als 70 Millionen Nutzer. Die wenigsten von ihnen sollten zuvor eine Versicherung besessen haben."Der Aktionär" meine: Alibaba wachse rasant - und die Geschichte zeige, dass der Konzern nicht nur Potenzial habe, sondern dieses auch entfalte.Auch wenn China-Werte derzeit unter dem Handelskonflikt leiden, Alibaba bleibt langfristig betrachtet ein klarer Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link