Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) veröffentlichte gestern im Laufe des Nachmittags seine Zahlen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der chinesische Internet-Gigant habe dabei auf ein schwaches zweites Geschäftsquartal zurückgeblickt. Zusätzlich habe man aufgrund nicht abschätzbarer Unsicherheiten (Corona, Regulierung etc.) sowie der Zunahme beim Wettbewerb die eigene Umsatzwachstumsprognose für das Fiskaljahr 2022 von zuvor knapp 30% auf nunmehr 20% bis 23% gekappt. Die Aktie von Alibaba habe an der NYSE um 11,1% nachgegeben.



Der Chip- und Grafikkartenhersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) habe am Mittwoch nachbörslich mit seinen Quartalszahlen die Konsenserwartungen deutlich übertreffen können. Gleichzeitig habe man den Ausblick für den Umsatz angehoben. Die Börse habe die Ergebnisse gestern abgefeiert und NVIDIA sei um 8,2% nach oben geschossen, was auf Schlusskursbasis ein neues Allzeithoch bedeutet habe. (19.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Nvidia



