Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

152,60 EUR -1,17% (08.07.2019, 13:30)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

152,80 EUR -1,04% (08.07.2019, 13:42)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

173,30 USD -0,78% (05.07.2019, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (08.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WashTec-Aktienanalyse von Martin Weiß vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Es sei als reine Konkurrenzveranstaltung zum "Singles Day" gedacht gewesen, doch 2019 sei JD.coms 618-Shopping-Festival ein riesiger Erfolg auch für Alibaba geworden. "Dieses Jahr nehmen wir die Sache ernst", habe ein Firmensprecher zuvor versprochen und niedrigere Preise und höhere Rabatte als beim Dauerrivalen angekündigt.Und Alibaba habe geliefert. In der Zeit von Anfang Juni bis zum 18. des Monats habe der E-Commerce-Riese unzählige Produkte, von der Babyrassel bis zur Waschmaschine, mit hohen Nachlässen angeboten und so Millionen Kunden auf seine Plattformen gelockt.Wie viel genau Alibaba erlöst habe, sei nicht bekannt, der Konzern habe hierzu keine näheren Angaben gemacht. Branchenbeobachter würden jedoch schätzen, dass der Marktführer in etwa so viel Umsatz erzielt habe wie sein härtester Konkurrent (und der Erfinder des 618-Festivals) JD.com.Alibaba sei 1. Wahl für Anleger, die in Chinas Wachstum im Online-Handel investieren möchten und der Erfolg beim 618-Festival nur ein zusätzliches Kaufargument. Wenn der Konzern seine Bücher für das Q2 melde, könnte die jüngste Shopping-Sause für eine positive Überraschung sorgen. DER AKTIONÄR rechnet mit Zuwächsen beim Umsatz und Gewinn (gegenüber Vorjahr) von mindestens 20 Prozent, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: