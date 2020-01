Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

204,00 EUR +1,49% (17.01.2020, 15:38)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

204,50 EUR +2,00% (17.01.2020, 15:53)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

226,01 USD +0,04% (17.01.2020, 15:38)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des chinesischen E-Commerce-Gigant Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Selbst die größten Marken der Welt könnten oder möchten auf Alibaba nicht verzichten, wenn es darum gehe, in China (Online-)Geschäfte zu machen. Auch der FC Bayern München habe seit 2015 einen Fanshop auf der Alibaba-Plattform Tmall Global. Nun weite der deutsche Fußball-Rekordmeister sein Engagement in China aus - und wieder sei Alibaba dabei.Künftig betreibe der FC Bayern auf Tmall einen Flagship-Store. Der Unterschied zu Tmall Global: Auf Tmall vertretene Unternehmen hätten einen Sitz in China und seien dort registriert. Der langwierige Versand von Fan-Artikeln aus dem Ausland entfalle. Das dürfte sich positiv auf den Umsatz auswirken.Der FC Bayern habe in China 136 Millionen Fans und seit 2016 ein eigenes Büro in Shanghai. Konkrete Zahlen zur Partnerschaft mit Alibaba seien nicht veröffentlicht worden.Erst vergangenen Monat habe Manchester United die Eröffnung eines Tmall-Shops angekündigt. Der englische Spitzenclub werde außerdem Videos auf der Alibaba-Plattform Youku veröffentlichen.Alibaba bleibt das Top-Basisinvestment im chinesischen E-Commerce, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.