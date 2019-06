Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (18.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur von "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin zu kaufen.Die Citigroup aus New York gehöre zu den größten Finanzdiensteistern der Welt. Auf einer Konferenz habe ihr Chef fürs Privatkundengeschäft, Stephen Bird, mit der Aussage überrascht, dass sich sein Arbeitgeber bei technologischen Trends an China orientiere. Besonders schaue man auf die Fin-Tech-Tochter Alibabas, Ant Financial."Die am schnellsten wachsenden Finanzdienstleister, wie Ant Financial, haben ein komplettes Ökosystem erschaffen, innerhalb dessen man sein Finanzleben organisieren kann", habe Bird laut Bloomberg gesagt. "Der Ferne Osten ist für uns der Wegweiser für künftige Entwicklungen." Zu Ant Financial gehöre unter anderem Alipay, die größte Online-Bezahlplattform der Welt. Auch im Versicherungsgeschäft sei die Alibaba-Tochter tätig.Die Citigroup habe inzwischen ihre eigene App weiterentwickelt, um Kreditkarten-Kunden besser anzusprechen. Beispielsweise würden Kunden zusätzliche Vergünstigungen erhalten, wenn sie ein Girokonto eröffnen würden.Zur Zusammenarbeit zwischen Citigroup und Apple, die eine Kreditkarte mit Goldman Sachs und MasterCard herausgeben würden, sei es dagegen nicht gekommen. Bird habe dazu gesagt: "Könnte es sein, dass wir irgendwann zurückblicken und sagen "Wir wünschten, wir wären dabei gewesen"? Das ist gut möglich." Aber der größte Kreditkarten-Emittent der Welt müsse halt Prioritäten setzen. "Ich kann nicht alles machen."Die Alibaba Group Holding-Aktie bleibt ein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.