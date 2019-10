Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (17.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Ein mutmaßliches Versäumnis beim Börsengang werde teuer für Alibaba: Eine Viertelmilliarde Dollar zahle Chinas Konzern, um eine Sammelklage in den USA beizulegen. Eine New Yorker Richterin habe dem Vergleichsvorschlag nun zugestimmt. Bei dem Fall sei es um Produktpiraterie gegangen - und die Frage, ob Alibaba auf ein diesbezügliches Treffen im Vorfeld des IPOs 2014 hätte hinweisen müssen.Die Kläger hätten bemängelt, dass Alibaba ein Treffen zwischen Führungskräften des Unternehmens und Vertretern der staatlichen Verwaltung für Industrie und Handel kurz vor dem Börsengang nicht öffentlich gemacht habe. Erst im Anschluss sei das Treffen bekannt geworden, weil die chinesische Aufsichtsbehörde ein Dokument veröffentlicht habe, demzufolge Alibaba auf seinem Marktplatz Taobao den Verkauf gefälschter Waren durch unlizenzierte Händler geduldet habe. Daraufhin sei der Aktienkurs von Alibaba zweistellig eingebrochen.Die Behörde habe die verzögerte Veröffentlichung damit begründet, sie habe das IPO nicht stören wollen.Mit einer Sammelklage in den USA hätten Kläger eine Entschädigung durch Alibaba erreichen wollen.Die chinesische Behörde habe das Dokument, in dem es um die Vorwürfe gegen E-den Commerce-Riesen gegangen sei, kurz nach Veröffentlichung wieder zurückgezogen.Bei mehr als 11 Mrd. Dollar Jahresgewinn würden 250 Mio. Dollar nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Zumal Alibaba bereits entsprechende Rückstellungen gebildet haben dürfte. Die richterliche Zustimmung zu dem Vergleich sei zudem erwartet worden. Die Meldung dürfte daher keine Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. In den vergangenen Jahren habe der E-Commerce-Gigant außerdem Anstrengungen unternommen, um Produktpiraterie einzudämmen. Alibaba-Verantwortliche hätten erklärt, dies liege im Interesse des Unternehmens und seiner Kunden.Anleger können es also halten wie Alibaba selbst und den Fall zu den Akten legen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2019)