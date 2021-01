Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (14.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Das sei knapp gewesen: Die Aktien der chinesischen Internet- und Tech-Schwergewichte würden wohl doch nicht vom Handel an den US-Börsen ausgeschlossen. Anleger von Alibaba, Tencent und Baidu könnten aufatmen. Auch für Aktionäre anderer China-Titel gebe es etwas Hoffnung, auch wenn die schwarze Liste sogar noch länger geworden sei.Das Pentagon habe eine Liste mit Unternehmen angelegt, die das chinesische Militär unterstützen würden. Auch im Fall von Alibaba, Tencent und Baidu bestünden mutmaßlich Verbindungen. Gemunkelt werde zum Beispiel über den Aufbau eines Cloud-Netzwerks für militärische Zwecke. Zudem sei unstrittig, dass die Unternehmen u.a. im Überwachungsbereich eine Rolle spielen würden. Deswegen habe auch für die bei westlichen Anlegern beliebten Werte ein US-Handelsverbot gedroht. Das sei jetzt jedoch vom Tisch, berichte das "Wall Street Journal" (Bezahlschranke).Anleger sollten das vor allem Steven Mnuchin zu verdanken haben. Der US-Finanzminister habe mit seiner Blockadehaltung offenbar einen Konsens auf höchster Ebene verhindert. Er solle unter anderem Bedenken geäußert haben, ein Verbot könne zu Turbulenzen an den Börsen und wirtschaftlichen Kollateralschäden führen.Neun andere Firmen samt Hunderter Tochterunternehmen sollten dagegen zusätzlich auf die schwarze Liste kommen. Auf der stünden u.a. bereits diverse börsennotierte Telekommunikationskonzerne. Ob die neue Regierung unter Präsident Joe Biden die Liste komplett übernehmen werde, sei aber noch unklar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: