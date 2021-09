Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

127,70 EUR -2,00% (29.09.2021, 19:16)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

148,25 USD -2,72% (29.09.2021, 19:05)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (29.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Das sieht schon wieder schwach aus: Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen falle die Alibaba Group Holding-Aktie heute im US-Handel zunächst um mehr als 2,5% Ein Grund dafür dürfte auch eine Kurszielsenkung von Analystenseite sein. Begründet werde die negativere Einschätzung allerdings nicht mit dem Regulierungsdruck auf chinesische Internet-Unternehmen. Vielmehr rechne man beim japanischen Finanzhaus Nomura mit einem langsameren E-Commerce-Wachstum im laufenden Quartal aufgrund von makroökonomischen Gegenwinden. Alibaba habe dabei voraussichtlich "die Hauptlast" zu tragen. Das Kursziel sei von 251 auf 190 USD gesenkt worden. Nomura bleibe jedoch bei einer Kaufempfehlung für die Alibaba Group Holding-Aktie.Das Einzelhandelswachstum in China habe sich zuletzt schwächer als erwartet entwickelt. Nomura gehe für den E-Commerce-Bereich im August gegenüber dem Vorjahr nur noch von einem Wachstum von 5% aus.Der mittelfristige Abwärtstrend bei Alibaba sei intakt. Zudem dürften fallende Bewertungen von Beteiligungen, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und der Regulierungsdruck vorerst weiter auf dem Kurs lasten. Anleger sollten weiter abwarten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: