Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

212,50 EUR -1,39% (18.12.2020, 17:57)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

212,50 EUR -0,23% (18.12.2020, 17:18)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

260,94 USD -1,32% (18.12.2020, 17:43)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (18.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Titel habe sich in den vergangenen Tagen nach einem neuen Korrektur-Tief wieder gefangen. Am Mittwoch habe allerdings ein Bericht von amerikanischen Spezialisten für Videoüberwachung für Irritationen gesorgt.In dem Bericht von IPVM habe es geheißen, dass Alibaba Cloud Shield, eine Software zur automatischen Überwachung und Moderation von Inhalten auf Webseiten, gezielt zur Filterung von Gesichter von Uiguren genutzt werden könne. Gegen China gebe es immer wieder Vorwürfe, der Staat unterdrücke die muslimische Minderheit in seinem Land und verletze dabei Menschenrechte.Der E-Commerce-Gigant habe sich nun zu dem Bericht positioniert. Das Unternehmen sei "bestürzt", dass die Cloud-Sparte eine Software zur Gesichtserkennung entwickelt habe, die es Nutzern erlaube, Videos nach ethnischen Kriterien zu sortieren. "Wir haben sämtliche ethnische Markierungsmöglichkeiten aus unserem Produktangebot eliminiert", habe Alibaba mitgeteilt. Es sei nie geplant gewesen, die Software auf diese Art zu nutzen.Alibaba habe schnell auf die Kritik reagiert und alle entsprechenden Funktionen gelöscht. Das sei für Anleger vor allem unter ESG-Gesichtspunkten wichtig. Bei ESG gehe es um das Investieren nach Nachhaltigkeitskriterien. Diese würden zum Beispiel bei vielen Fonds zunehmend an Bedeutung gewinnen. Jedoch sollte China-Anlegern ohnehin bewusst sein, worauf sie sich einlassen würden: Dass Alibaba und andere große chinesische Tech-Konzerne auch im Überwachungsgeschäft mitmischen würden, sei kein Geheimnis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: