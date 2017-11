Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,18 Euro -0,59% (03.11.2017, 17:22)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 183,60 -0,65% (03.11.2017, 17:30)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



(03.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Kerry Rice von Needham & Co:Laut einer Aktienanalyse spricht Kerry Rice, Aktienanalyst von Needham & Co, für die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Alibaba Group Holding Ltd. habe erneut starke Quartalszahlen ausgewiesen. Das EBITDA und das User-Wachstum hätten alle Erwartungen übertroffen.Die Synergien zwischen Online- und Offline-Aktivitäten, Taobao/Tmall und Lazada sowie e-Commerce und digitale Medien/Entertainment seien noch längst nicht voll realisiert.Die Analysten von Needham & Co machen sich daher auch keine Sorgen wegen des Einflusses der aggressiven Investitionen auf die Profitabilität. Weitere Ausgaben in den Bereichen Logistik und Inhalte seien notwendig um die Potenziale zu heben, so der Analyst Kerry Rice.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:157,80 Euro -0,94% (03.11.2017, 17:12)