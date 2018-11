Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (16.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Beim G20-Gipfel in Argentinien Ende November möchten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping über den Handelskrieg austauschen. Die Erwartungshaltung vieler Investoren sei enorm: Komme es zur lang ersehnten Entspannung zwischen den beiden Großmächten und sei dies der Startschuss für eine neue Rally bei chinesischen Tech-Werten?Die meisten chinesischen Tech-Aktien befänden sich in einem intakten Abwärtstrend. Nachrichten über eine mögliche Entspannung im Handelsstreit hätten zuletzt ebenso wie die überwiegend starken Q3-Zahlen für Kursanstiege gesorgt. Allerdings hätten die sich als nicht nachhaltig erwiesen.Aktuell würden sich einzelne Aktien wie etwa Alibaba Group Holding an einer Bodenbildung probieren. Von einer Trendwende könne dagegen keine Rede sein.