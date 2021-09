Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

128,40 EUR +3,63% (27.09.2021, 20:31)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

150,47 USD +3,72% (27.09.2021, 20:17)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Veranstaltung nenne sich "World Internet Conference", sei jedoch v.a. eine chinesische Sache. Hochkarätige Gäste aus dem Ausland würden nur auftreten, um sich lobend über Chinas Entwicklung im Internet-Bereich zu äußern. Spannend aus Anlegersicht sei hauptsächlich die Äußerungen hochrangiger Regierungsmitglieder.Heute habe der stellvertretende Chef der chinesischen Internet-Aufsichtsbehörde gesprochen. Vizeminister Shen Ronghua habe laut Bloomberg gesagt, China werde weitere Schritte unternehmen, um Internet-Unternehmen zu zügeln.Konkret ins Auge gefasst habe die Behörde demnach: Shared Economy (also z.B. Fahrdienstleister wie DiDi Global), Online-Gesundheitsvorsorge (könnte u.a. Auswirkungen auf JD Health und Ping An Healthcare haben) und den Bereich der smarten Logistik (betreffe Lieferdienste wie Meituan und entsprechende Töchter und Ableger von Alibaba und Co).Die Äußerungen würden noch einmal klarmachen: China sei nicht fertig mit dem Aufstellen neuer Regeln. Mit neuen Negativ-Nachrichten sei zu rechnen. Dementsprechend dürfte der Druck auf die Kurse von Aktien wie Alibaba, Tencent, JD.com und Co vorerst kaum nennenswert nachlassen, auch wenn die Regulierungsauswirkungen auf die Unternehmen in einigen Fällen aus fundamentaler Sicht längst über Gebühr eingepreist sein könnten. Von den genannten Werten sei nur JD eine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Anleger sollten ihr China-Exposure v.a. in der aktuellen Situation überschaubar halten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: