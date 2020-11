Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

232,00 EUR -1,49% (25.11.2020, 13:10)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

231,00 EUR -0,43% (25.11.2020, 12:53)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

279,96 USD +3,65% (24.11.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (25.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Hongkong baue seine Verbindung zu den chinesischen Börsen aus. Damit würden mehr Anteile von chinesischen Unternehmen für Festland-Chinesen handelbar - und mehr Festland-Anteile für ausländische Investoren verfügbar. Alibaba und JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST) würden davon aber nicht profitieren.Jetzt sei es offiziell: Defizitäre Biotech-Unternehmen könnten künftig auch auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Im Gegenzug würden Aktien aus dem Schanghaier Tech-Index STAR Market auch in Hongkong verfügbar sein. DER AKTIONÄR habe bereits gestern über das Vorhaben berichtet. Ein entscheidendes Detail habe sicher gegenüber den Gerüchten im Vorfeld aber geändert: Chinesische Unternehmen mit US-Notierung, die auch in Hongkong gehandelt würden, würden vorerst ausgeschlossen bleiben.Das bedeute: Unternehmensanteile von Alibaba und JD.com würden nun doch nicht für Festlandchinesen handelbar sein. Die Aktienkurse der E-Commerce-Giganten seien nach der Nachricht ins Minus gerutscht.Unterdessen sei auch keine Entspannung im Konflikt zwischen China und Indien absehbar. Indien habe weitere 43 Apps von chinesischen Unternehmen verboten. U.a. seien Angebote von Alibaba betroffen, z.B. Aliexpress und die Kommunikationsplattform DingTalk. Seit Sommer habe Indien nun insgesamt 224 China-Apps verboten.Der indisch-chinesische Konflikt dürfte die Umsätze der Unternehmen kaum schmälern, sondern ist vor allem aus langfristig-strategischer Sicht ein (verschmerzbares) Ärgernis, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: