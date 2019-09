Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (27.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alibaba-Gründer Jack Ma habe Ant Financial einst ausgegliedert, nun gehöre Alibaba zumindest wieder ein Teil des erfolgreichen Fintech-Unternehmens direkt. Außerdem habe der chinesische Tech-Riese eine Kooperation im Top-Wachstumsbereich Cloud vereinbart - mit dem deutschen Software-Schwergewicht überhaupt.Das DAX-Mitglied SAP werde künftig seine Clouddienste über Alibabas Cloud in China anbieten. SAP vergrößere damit seine Reichweite in China, der "zweiten Heimat" des Unternehmens, wie SAP-Chef Bill McDermott gesagt habe. Potenziell gehe es bei der Partnerschaft um Milliarden-Umsätze. "Wir machen keine kleinen Deals", habe McDermott im Gespräch mit CNBC erklärt.Bereits seit 2016 bestehe eine strategische Partnerschaft zwischen Alibaba und SAP. Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit würden von den beiden Unternehmen geprüft. Dabei gehe es um die Bereiche IoT, KI, New Retail und New Manufacturing.In den USA arbeite Alibaba wiederum mit SAP-Rivalen Salesforce zusammen.Die Zusammenarbeit mit SAP und die gestärkte Verbindung zu Ant Financial würden zu Alibabas Mission passen, überall Geschäfte zu machen und zu wachsen. Das Online-Finanzgeschäft und die Cloud seien starke Zukunftsmärkte. Zudem wolle Alibaba bis Ende 2024 allein im chinesischen Verbrauchergeschäft eine Milliarde aktive Kunden p.a. haben.Nachdem die Aktie zunächst den Widerstand bei 180 Dollar geknackt habe, habe der Aktionär geschrieben: "Etwas Skepsis ist nach dem Ausbruch noch angebracht, auch weil das Handelsvolumen eher dünn war." Tatsächlich habe der Aktienkurs noch mal eine Korrekturrunde eingelegt. Langfristig bleibe es aber dabei: Die guten Nachrichten würden nicht abreißen, das dürfte auch den Kurs treiben.Die Alibaba Group Holding-Aktie bleibt ein Basisinvestment, um von der konsumfreudigen, wachsenden Mittelschicht in China zu profitieren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2019)