Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

211,00 EUR -3,43% (16.07.2020, 12:22)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

249,21 USD +0,25% (15.07.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (16.07.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding: Das geplante IPO der Tochter Ant Financial treibt die Aktie von Alibaba an - AktienanalyseIn den vergangenen Jahren wurde am Markt schon öfter spekuliert, dass Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) seine Tochter Ant Financial an die Börse bringen könnte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Marktbeobachter hätten bereits für Ende 2018 damit gerechnet. Doch das damals negative Marktumfeld habe diesen Schritt nicht zugelassen. Ant Financial sei 2016 aus einem Spin-off von Alibaba entstanden. Zu dem Konglomerat zähle auch der größte chinesische Online-Payment Dienst Alipay, der 2004 ins Leben gerufen worden sei. Als Vorbild habe der Online-Bezahldienst PayPal gedient. Neuesten Spekulationen zufolge wolle Alibaba noch im laufenden Jahr einen neuen IPO-Versuch in Hongkong wagen. Dabei werde eine Bewertung von mehr als 200 Mrd. Dollar angestrebt. Alibaba halte ein Drittel an Ant Financial, das von Alibaba-Gründer Jack Ma kontrolliert werde. Zunächst sollten fünf bis zehn Prozent der Anteile verkauft werden.Operativ laufe es für den chinesischen Konzern derzeit wegen der Covid-19-Pandemie nicht ganz so rund. Zwar habe der Umsatz im letzten Geschäftsquartal um 22 Prozent auf 114 Mrd. chinesische Yuan (14,6 Mrd. Euro) angezogen. Allerdings sei der operative Gewinn um 19 Prozent auf 7,1 Mrd. Yuan zurückgegangen. Im laufenden Geschäftsjahr (Ende März) wolle Alibaba den Umsatz von knapp 510 Mrd. auf mehr als 650 Mrd. Yuan steigern.Diese Aussichten sowie die IPO-Pläne hätten den Titel auf ein Allzeithoch gehievt. Sofern sich die Stimmung am Gesamtmarkt nicht deutlich eintrübt, dürfte der Aufwärtstrend anhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2020)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:212,00 EUR -2,75% (16.07.2020, 12:02)