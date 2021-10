Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

138,90 EUR +2,89% (08.10.2021, 13:27)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

156,00 USD +8,26% (07.10.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (08.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Sollte es keinen bösen Überraschungen im US-Handel geben, könnten Alibaba-Anleger zur Abwechslung auf eine erfreuliche Woche zurückblicken. Der Kurs der Aktie habe prozentual zweistellig zugelegt. Das habe auch die Aufmerksamkeit von Anlegern erregt, die sich sonst auf deutlich spekulativere Unternehmen konzentrieren würden.Im Reddit-Unterforum WallStreetBets sei Alibaba gestern zeitweise die am häufigsten erwähnte Aktie gewesen. Bekannt geworden sei WallStreetBets zu Jahresbeginn aufgrund des GameStop -Hypes. Dabei sei der Kurs einer fundamental äußerst unspektakulären Aktie durch gemeinschaftliche Käufe in ungeahnte Höhen getrieben worden.Alibaba bringe es allerdings auf Hunderte Milliarden Dollar Börsenwert. Um den Kurs nachhaltig zu bewegen, brauche es demnach wohl mehr als ein paar vereinte Kleinanleger mit Yolo-Attitüde im Verbund mit opportunistischen Hedgefonds.Der Anstieg diese Woche bei Alibaba sei bislang nur eine Gegenbewegung nach hohen Verlusten. Spannend werde mittelfristig, ob Anleger bei einem erneuten Rücksetzer, der früher oder später kommen werde, zugreifen würden oder ob der Aktienkurs noch einmal auf ein neues Korrekturtief rutsche. Fakt sei: Der China-Abschlag sei angesichts der Nachrichten in den vergangenen Monaten nicht geringer geworden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.