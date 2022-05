Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.05.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am gestrigen Nachmittag habe der chinesische Technologiekonzern Alibaba die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Im Vergleich zum letzten Quartal habe die Zahl der jährlich aktiven Nutzer um 28,3 Mio. auf insgesamt 1,31 Mrd. erhöht werden können, wovon mehr als eine Milliarde einheimische Nutzer seien.Mit einem Umsatz von RMB 204,1 Mrd. hätten mittels einer Steigerung von 8,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Markterwartungen leicht übertroffen werden können. Das operative Ergebnis (EBITDA) hingegen, welches mit RMB 23,37 Mrd. um 21,8% unter dem Vorjahreswert gelegen habe, habe die durchschnittlichen Erwartungen leicht verfehlt. Der Verlust sei mit RMB 16,24 Mrd. massiv höher als im Vorjahreszeitraum (RMB -5,48 Mrd.) ausgefallen. Erwartet worden sei ein Gewinn in Höhe von RMB 11,17 Mrd.Auch das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis habe mit RMB 21,45 Mrd. unter dem Vorjahreswert (RMB 28,39 Mrd.) gelegen, aber immerhin die Erwartungen in Höhe von RMB 19,07 Mrd. um 12,5% übertreffen können.Aufgrund nicht abschätzbarer Unsicherheiten (Corona, Regulierung etc.) habe der Online-Riese dieses Mal keinen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr abgegeben.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 27.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.