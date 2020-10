Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

242,50 EUR -1,62% (05.10.2020, 19:54)



Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

244,00 EUR -1,21% (05.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

285,08 USD -1,07% (05.10.2020, 19:43)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.10.2020/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) langfristig ein Basisinvestment für China-Investoren.In der Coronakrise würden nicht nur Airbus Lufthansa und Co. leiden: Auch die Betreiber von Flughäfen und die dortigen stationären Läden hätten mit enormen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Gemeinsam mit einem Finanzinvestor nutze Alibaba die Gelegenheit, um ins Duty-Free-Geschäft einzusteigen. "Der Aktionär" analysiere, wie das ins Konzept des Unternehmens passen könnte.Die Schweizer Duty-Free-Aktie Dufry lege heute rund 20 Prozent zu. Grund sei folgende Nachricht: Das Unternehmen erhalte eine Kapitalspritze von rund 763 Millionen Dollar. Zu den größten Investoren würden Alibaba und die Private-Equity-Firma Advent International gehören.Alibaba beteilige sich mit knapp 10 Prozent an Dufry. Advent zahle für knapp 20 Prozent 415 Millionen Schweizer Franken. Bei Alibaba könnten es demnach rund 200 Millionen Schweizer Franken sein. Das wären etwa 218 Millionen Dollar.Dufry gründe zudem mit Alibaba ein Joint Venture in China, an dem Alibaba die Mehrheit halten werde. Dufry betreibe unter anderem Läden in den Flughäfen von Schanghai, Hongkong und Macau.Langfristig bleibt die Alibaba Group Holding-Aktie aber ein Basisinvestment für China-Investoren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link