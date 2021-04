Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (14.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) unter die Lupe.Charlie Munger, der zusammen mit Warren Buffett Berkshire Hathaway leite, habe jüngst mit einem Kauf von Alibaba-Anteilen aufhorchen lassen. Die Aktion habe für den 97 Jahre alten Value-Investor mit US-Fokus recht ungewöhnlich gewirkt. Nun gebe es ein Statement dazu.Über die Einzelheiten der Transaktion der Daily Corporation habe "Der Aktionär" berichtet. Ergänzend dazu habe Munger dem US-Magazin Barron’s mittlerweile folgende Stellungnahme zum Kauf von Alibaba zukommen lassen: "Die Daily Journal Corporation besitzt und benötigt Wertpapiere, die als Zahlungsmitteläquivalente gehalten werden. Diese Barmitteläquivalente wären normalerweise US-Staatsanleihen. Da die Renditen für Schatzanweisungen derzeit jedoch so niedrig sind, investiert das Unternehmen stattdessen in Aktien." Außerdem heiße es etwas umständlich: "Wenn die langfristigen Aussichten nicht gut sind, wird eine Aktie nicht als gutes Bargeldäquivalent angesehen." Ein kleiner Teil der Barmitteläquivalente der Daily Journal Corporation bestehe nun aus einer "winzigen Menge" an Alibaba-Anteilen. Diese "winzige Menge" sei immerhin eine zweistellige Millionensumme wert und mache rund 19% des Aktienportfolios aus.Munger sei Chairman und Investmentberater des Medienunternehmens.In Zeiten niedriger Zinsen weiche die Daily Corporation teilweise auf Aktien aus. Das Statement könne so gedeutet werden: Alibaba werde von den Verantwortlichen des Unternehmens offenbar als ähnlich sicheres Investment wie US-Staatsanleihen betrachtet. Langfristig seien die Aussichten für Alibaba gut und der Kursgewinn dürfte voraussichtlich mindestens die Inflation wettmachen. Sonst hätte das Unternehmen nicht investiert. Das decke sich indirekt mit der Einschätzung des "Aktionärs", wonach sich langfristig orientierte Anleger angesichts der Regulierungsturbulenzen in China nicht übermäßig sorgen müssten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: