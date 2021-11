Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

146,00 EUR +0,14% (15.11.2021, 17:30)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

167,26 USD +0,27% (15.11.2021, 17:16)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (15.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.China-Aktien mit Tech- und Internetbezug würden zum Wochenauftakt leicht steigen. Dazu würden einerseits überraschend positive Daten beitragen, außerdem werde ein politisches Spitzentreffen mit Spannung erwartet. Anleger sollten sich allerdings noch nicht allzu große Hoffnungen auf eine grundsätzliche Trendwende machen.Beim chinesischen Einzelhandel hätten Beobachter für Oktober einen Anstieg von 3,5% prognostiziert. Das wäre eine Abschwächung gegenüber September (+4,4%) gewesen. Nun melde China stattdessen mit 4,9% einen überraschend soliden Anstieg. Dabei habe es diverse Belastungsfaktoren gegeben: Lieferketten-Problematik, Unruhe am Immobilienmarkt, gestiegene Rohstoffpreise, Stromengpässe, Wiederaufflammen von Corona und die Regulierung großer Tech-Player hätten auf die Stimmung gedrückt. Doch nun würden Experten bei Großbanken glauben, dass sich das Bruttoinlandsprodukt in China dieses Jahr vielleicht doch besser als gedacht entwickeln könnte.Heute Nacht finde zudem ein virtuelles Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden statt. Konkrete Ergebnisse würden nicht erwartet. Im Vorfeld habe es aus US-Kreisen geheißen, ein zentrales Thema werde u.a. Taiwan sein.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: