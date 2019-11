Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (04.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Es sei wie schon in den vergangenen Quartalen gewesen: Alibaba habe Zahlen vorgelegt, die einmal mehr über den Prognosen gelegen hätten. Selbst eine kleine Delle im Cloud-Geschäft sei keine negative Überraschung gewesen. Und wie habe der Aktienkurs reagiert? Habe zunächst nach oben gezuckt. Doch erneut habe sich ein Widerstandsbereich als zu stark entpuppt.Im abgelaufenen Quartal bis Ende September seien die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40 Prozent auf 119 Milliarden Yuan (15,2 Milliarden Euro) gestiegen und hätten damit am oberen Ende der erwarteten Spanne gelegen. Das EBIT habe um 51 Prozent auf 20,4 Milliarden Yuan zugelegt (2,6 Milliarden Euro). Der bereinigte Gewinn je Aktie habe bei 13,10 Yuan (erwartet: 10,66 Yuan) gelegen.Das Cloud-Wachstum habe 64 Prozent betragen. Ein starker Wert, auch wenn es im Vorjahr noch 90 Prozent gewesen seien. Überraschend komme der Rückgang nicht. Ende Oktober habe Amazon bereits abnehmendes Wachstum auf hohem Niveau vermeldet.Nach Veröffentlichung der Zahlen sei die Aktie am Freitag kurz deutlich über den Widerstandsbereich bei 180 Dollar gestiegen, aber dann seien wieder Gewinne mitgenommen worden. Der Bereich bleibe vorerst, wie prognostiziert, ein hartnäckiger Widerstand.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.