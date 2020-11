NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

295,71 USD +3,55% (04.11.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Rückschlag vom Frühjahr sei die Alibaba-Aktie zügig wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Relativ schnell sei in der Folge der Ausbruch aus dem seit Ende 2018 bestehenden Haussetrendkanal (obere Begrenzung akt. bei 273,48 USD) gelungen und damit verbunden, der Spurt auf ein neues Allzeithoch (319,32 USD). Seit letzter Woche sei der Technologietitel allerdings in eine Korrektur übergegangen, die sich auf Tagesbasis in einem markanten Abwärtsgap bei 305,39/299,17 USD niederschlage. Solche "Abrisskanten" würden immer einen faden Beigeschmack hinterlassen. Parallel dazu würden auch verschiedene Indikatoren zur Vorsicht mahnen. So notiere der MACD historisch hoch, während im Verlauf des RSI der Abschluss einer Topbildung drohe. In dieser Gemengelage gelte es, einen Bruch des steilen Haussetrends seit März (akt. bei 281,15 USD) bzw. die eingangs erwähnte obere Kanalbegrenzung des Ende 2018 etablierten Haussetrendkanals unbedingt zu verteidigen. Ansonsten drohe eine Ausdehnung der jüngsten Atempause bis zu den Tiefs bei rund 250 USD. Auf der Oberseite sei dagegen ein Schließen der o. g. Kurslücke im Tageschart notwendig, um die bestehenden Korrekturrisiken zu bannen und den Haussemodus der letzten Monate wieder zu aktivieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:258,50 EUR +2,38% (05.11.2020, 08:49)XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:253,00 EUR +1,61% (04.11.2020, 17:35)