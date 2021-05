Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die 13 größten Online-Handelsplattformen der Welt hätten im vergangenen Jahr rasant zugelegt. Experten würden von einem "dramatischen Anstieg" sprechen. Unter den vier größten Unternehmen seien drei aus China. Das sei zu Wochenbeginn auf einer UN-Konferenz für Handel und Entwicklung berichtet worden. Der Aufsteiger des Jahres sei demnach aus Kanada gekommen.Die größte Online-Handelsmacht der Welt nach Bruttowarenumsatz sei Alibaba (1,15 Billionen Dollar) gewesen, gefolgt von Amazon (575 Milliarden), JD.com (397 Milliarden) und Pinduoduo (242 Milliarden). Insgesamt seien unter den 13 größten Firmen sieben aus den USA, vier aus China sowie Shopify (Kanada, Platz 5) und Rakuten aus Japan (Platz 10) gewesen.2020 seien im E-Commerce Waren im Wert von 2,9 Billionen Dollar umgesetzt worden, ein Plus von 20,5 Prozent. Im Jahr davor habe der Anstieg bei 17,9 Prozent gelegen. Shopify habe sich am eindrucksvollsten steigern können: Die Firma habe ihr Geschäft auf 120 Milliarden Dollar verdoppelt.Der Anteil des E-Commerce am globalen Einzelhandelsumsatz sei im vergangenen Jahr von 16 auf 19 Prozent gestiegen. Am höchsten sei der Anteil in Südkorea gewesen: 25,9 Prozent, gefolgt von China (24,4) und Großbritannien (23,3). In den USA habe er bei 14 Prozent gelegen.Anleger können aufgrund der intakten Wachstumsaussichten auch weiter auf Alibaba, Amazon und Co setzen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Amazon, JD.com.