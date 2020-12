Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (09.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Wie würden Profi-Investoren auf die Korrektur beim Kurs der Alibaba-Aktie reagieren? Eine Nachfrage bei Hedgefonds und anderen Vermögensverwaltern lege nahe, dass die derzeitige Schwächephase von Chinas E-Commerce-Gigant Nummer eins kein Grund zur Sorge sei - eher im Gegenteil. Es gebe allerdings auch einen Skeptiker.Octahedron Capital Management, ein Hedgefonds aus San Francisco, habe seine Alibaba-Position bereits nach der Absage des Ant-Group-Börsengangs aufgestockt, berichte "Bloomberg". Die Nachrichtenagentur habe bereits vier Wochen bei den Profis angefragt, wie sie auf die Schwächephase reagieren würden. Seitdem habe sich beim Aktienkurs - abgesehen von einer zwischenzeitlichen Gegenbewegung - nicht viel getan. Die folgenden Zitate dürften also durchaus noch aktuell sein.Octahedron-Gründer Ram Parameswaran habe über Alibaba gesagt: "Es ist eines der billigsten Handelsunternehmen der Welt, wenn man eine vernünftigen Summe-aller-Teile-Bewertung zum Maßstab nimmt." Parameswaran sehe dank Livestreaming und automatisierter Empfehlungen noch viel Potenzial im Kerngeschäft.Diesen Optimismus teile Coronation Capital. Das Family Office aus Hongkong habe ebenfalls Alibaba-Aktien nachgekauft und wolle die Position im Depot nach und nach von 0,5 auf 3 Prozent aufstocken. "Alibaba wird immer noch zu einem Billionen-Dollar-Unternehmen werden", habe Mitgründer Jin Zi gesagt. Er verwalte 300 Millionen Dollar. Er habe weiter gesagt: "Ja, das Unternehmen wird in den nächsten drei bis fünf Monaten unter Druck stehen, aber wir investieren auf Sicht von drei bis fünf Jahren. Und wir glauben nicht, dass andere Mitbewerber Alibaba stürzen können."Der Hedgefonds Long Corridor Asset Management, der 200 Millionen Dollar verwalte, habe seine Alibaba-Position nach der Ant-Group-IPO-Absage um ein Drittel vergrößert, berichte "Bloomberg" unter Berufung auf Insider.Kamet Capital habe dagegen Alibaba-Aktien verkauft. Das Family Office mit Sitz in Singapur behalte jedoch einen Teil der relativ großen Position, um auf die wirtschaftliche Erholung in China zu setzen. Investment-Chef Kerry Goh wolle nun erst mal die weitere Entwicklung - auch bezüglich des Drucks seitens der chinesischen Regierung - abwarten.Der Optimismus überwiege bei den befragten Vermögensverwaltern. Deren Einschätzung decke sich größtenteils mit der vom "Aktionär" kommunizierten Meinung.Die Alibaba-Aktie bleibt eine klare Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link