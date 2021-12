Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Einem Bloomberg-Bericht zufolge erwäge der chinesische E-Commerce-Riese den Verkauf seiner 30-Prozent-Beteiligung am Social-Media-Werbe-Unternehmen Weibo an die staatliche Shanghai Media Group (SMG). Unter Berufung auf informierte Personen könnten die Gespräche zwischen Alibaba und der Shanghai Media Group dazu führen, dass Letztere den kompletten Anteil von Alibaba an Weibo kaufe, so Bloomberg. Die Beratungen befänden sich jedoch in einem frühen Stadium und es gebe keine Gewissheit, dass die Transaktion tatsächlich über die Bühne gehe.Die staatliche SMG sei zugleich Mehrheitsaktionär der Oriental Pearl Group, die Fernsehsender und Online-Unterhaltungsportale betreibe, und außerdem 20 Prozent der Anteile am Shanghai Disney Resort besitze.Weibo wiederum sei eine der einflussreichsten Mediengesellschaften im Reich der Mitte. Der chinesische Internet-Pionier Sina habe Weibo 2009 auf den Markt und 2014 in den USA an die Börse gebracht. Der Twitter -Konkurrent habe zuletzt täglich etwa 248 Millionen aktive Nutzer verzeichnet - verglichen mit 211 Millionen bei Twitter. Vor drei Wochen habe Weibo eine zweite Börsennotierung in Hongkong mit einem Volumen von 385 Millionen US-Dollar abgeschlossen."Der Aktionär" rät unverändert dazu, nur in Einzelfällen und wenn, dann nur mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Weder Alibaba noch Weibo seien derzeit Empfehlungen. (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: