Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

135,80 EUR -0,77% (07.12.2018, 17:07)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

135,63 EUR +1,53% (07.12.2018, 16:50)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

154,21 USD -1,04% (07.12.2018, 16:53)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (07.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alibaba habe große Pläne für seine Expansion nach Europa. Auf dem Weg in die alte Welt könnte der E-Commerce-Riese sogar noch einen kurzen Zwischenstop zum Shoppen einlegen - und den Online-Modehändler Zalando eintüten. Der Preis für die Nummer-1-Fashion-Plattform sei zuletzt abgesackt, sozusagen ein echtes Schnäppchen.Zalando gebe es derzeit so günstig wie seit Mitte 2016 nicht. Der MDAX-Titel sei allein seit dem Sommer 2018 um 49 Prozent gesunken. Aktuell betrage der Börsenwert des Online-Modeversenders 6,5 Milliarden Euro, das entspreche dem 1-fachen Umsatz (2019e). Das KGV auf Basis der nächstjährigen Gewinne möge mit 50 hoch erscheinen. Im Gegenzug erhielten die Chinesen jedoch ein trotz des diesjährig miesen Sommergeschäfts dynamisch wachsendes Unternehmen mit einer starken Marktposition. Alles sei allem also ein vertretbarer Preis.Die Spekulation um eine Übernahme Zalandos (oder eine Beteiligung) sei nicht aus der Luft gegriffen, allein der Aktienkurs habe bislang nicht profitieren können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: