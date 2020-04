Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



HangzhouKulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Während der Rest der Welt noch mit Covid-19 beschäftigt sei, habe China diesen Monat mit zwei Schritten zumindest in der Cryptocoin-Szene für Aufregung gesorgt. Das Land bezahle erstmals seine Beamten in einer digitalen Währung - und Alibaba sei dabei! Auch an anderer Stelle würden Tech-Giganten bei der staatlichen Zukunftsgestaltung eine entscheidende Rolle spielen.Bereits seit Jahren bastele das Reich der Mitte an seiner Digitalwährung. Dieser Tage würden zum ersten Mal Beamte mit dem eigenen Central Bank Digital Coin (CBDC) bezahlt. An der technologischen Einführung sei Alibabas Fin-Tech-Arm Alipay beteiligt. Mehrere Patente sollten in dem Zusammenhang angemeldet worden sein. Im kommenden Monat werde der CBDC-Einsatz voraussichtlich ausgeweitet.Während die Digitalisierung des Geldes in vielen Nationen noch Zukunftsmusik sei, mache China also Nägel mit Köpfen und habe mit einem Feldversuch begonnen. Digitales Geld erleichtere politisch-soziale Überwachung und monetäre Eingriffe von staatlicher Seite. Außerdem habe Alibaba via Alipay mit OpenChain eine eigene Blockchain-Plattform für kleine und mittleren Unternehmen in China ins Leben gerufen, die besonders schnell und günstig sein solle. Und: Laut der Cryptocoin-Website The Block habe Alibaba vergangenes Jahr 470 Blockchain-Patentanträge eingereicht.China präsentiere sich in Sachen Digitalwährung und Blockchain als First-Mover, Alibaba und Tencent seien dabei. Bislang seien diese Entwicklungen in den internationalen Medien eher ein Randthema. Die wirtschaftliche Bedeutung für die chinesischen Tech-Giganten lasse sich von außen noch kaum abschätzen. Zumindest unterstreiche diese Nachricht einmal mehr Chinas Anspruch, technologisch wegweisend zu sein. Unternehmen wie Alibaba und Tencent würden dabei Schlüsselrollen spielen und seien als langfristige Basisinvestments hochinteressant. so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link