ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (24.03.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) charttechnisch unter die Lupe."Nach unten übertrieben", hätten sie vor gut einer Woche in Bezug auf die Alibaba-Aktie getitelt. Schließlich sei das Papier seit Herbst 2020 von fast 320 USD auf unter 75 USD zurückgefallen. Vor allem das starke Trendwendesignal in Form einer sog. "Inselumkehr" hätten die Analysten seinerzeit aber als wichtigen Hoffnungsschimmer gewertet, dem jetzt ein zweiter gefolgt sei. Eine weitere Aufwärtskurslücke (105,68 USD zu 112,37 USD) unterstreiche die jüngsten Erholungsambitionen, zumal damit die vorangegangenen Tiefs bei rund 110 USD zurückerobert worden seien. Als "i-Tüpfelchen" könne damit die Kursentwicklung vom März als "V-förmige"-Umkehr interpretiert werden. Es liege also eine zweite Trendwendeformation vor. Zusätzlicher Rückenwind komme derzeit vom MACD. Die vor Wochenfrist beschriebene divergente Entwicklung habe der Trendfolger auf historisch niedrigem Niveau mittlerweile in ein "handfestes" Einstiegssignal ummünzen können. Das Tief vom Oktober 2021 bzw. das bisherige Jahreshoch (138,43/138,70 USD) würden nun das nächste Erholungsziel definieren. Das jüngste Aufwärtsgap diene zusammen mit den o. g. Tiefs bei rund 110 USD fortan als starker "support" und sei deshalb als nachgezogener Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:106,20 EUR +0,09% (24.03.2022, 08:56)NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:117,24 USD +1,96% (23.03.2022, 21:10)