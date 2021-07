Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

178,40 EUR +2,94% (13.07.2021, 17:11)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

177,70 EUR +2,84% (13.07.2021, 16:56)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

210,27 USD +2,33% (13.07.2021, 16:57)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (13.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin zu kaufen.Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2020/21 würden trotz der schwierigen politischen Situation sowie den damit einhergehenden regulatorischen Maßnahmen die starke operative Entwicklung von Alibaba unter Beweis stellen. Vor allem das robuste Kerngeschäft habe sich einmal mehr als Wachstumstreiber entpuppt. Die Cloudsparte habe trotz des Wegfalls eines großen Kunden stark wachsen und im Gegensatz zum Vorjahr erneut schwarze Zahlen schreiben können. Mit der verhängten Rekordstrafe habe die chinesische Aufsichtsbehörde für klare Verhältnisse im Reich der Mitte gesorgt und dem Alibaba-Konzern nicht nur seine Grenzen aufgezeigt, sondern auch zu einem deutlichen Quartalsverlust verholfen. Das rigorose Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die großen Tech-Konzerne habe sich naturgemäß nicht gerade positiv auf den Kursverlauf ausgewirkt, zumal man weitere Maßnahmen im Moment auch noch nicht mit Sicherheit ausschließen könne. In Anbetracht der unterstellten zukünftigen Wachstumsraten erscheine die Bewertung in Relation zur Peer-Group moderater zu sein.Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kauf-Empfehlung, reduziert aber aufgrund des politischen Risikos das Kursziel auf HKD 220. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen.Hinweis: Beim Handel der Aktien (ISIN: KYG017191142, WKN: A2PVFU) über die Börse Hong Kong könne es zu Restriktionen kommen, die Alternative dazu sei der Erwerb von ADRs in New York - mit der ISIN US01609W1027 (Verhältnis 1:8; letzter Kurs: USD 239,09). Der Kauf von ADRs unterliege neben dem Kursrisiko auch noch weiteren Risiken (u.a. Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko). (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: