Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

156,40 EUR -0,13% (14.10.2019, 15:18)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

156,60 EUR -0,89% (14.10.2019, 14:39)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

172,94 USD +4,14% (11.10.2019, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (14.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Justin Leverenz, langjähriger Portfoliomanager bei der renommierten Investmentgesellschaft Invesco und verantwortlich für den Oppenheimer Developing Markets fund (ODMAX), sei skeptisch, was das Wachstum in Schwellenländern betreffe. Für ausgewählte Unternehmen zeige er sich trotzdem optimistisch - darunter auch Alibaba. Chinas E-Commerce-Riese sei seiner Anssicht nach derzeit schon bezüglich des Kerngeschäfts stark unterbewertet. Alibaba gehöre (neben Tencent) zu Leverenz‘ Favoriten.Alibaba und Tencent seien sehr stark aufgestellt, würden sich in einigen Bereichen einen Konkurrenzkampf liefern. Auch kleinere Unternehmen dürften auf dem chinesischen Markt mitmischen. Es sei also richtig, dass ein gewisser Innovationsdruck bestehe und dass die Unternehmen ihren Erfolg nicht einer chinesischen Planwirtschaft verdanken würden. Fakt sei allerdings auch, dass ausländischen Unternehmen der Zugang zum chinesischen Markt erschwert werde. Auch darum gehe es im Handelskonflikt mit den USA. Fakt sei ebenfalls: Alibaba und Tencent seien starke Unternehmen. "Der Aktionär" empfehle beide zum Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: