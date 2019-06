Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

136,00 EUR +0,74% (04.06.2019, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

136,20 EUR +2,10% (04.06.2019, 16:34)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

148,65 USD -1,60% (31.05.2019, 19:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (04.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Softbank veräußere 73 Millionen Anteile von Alibaba. Ein Megatrade für den Softbank CEO Masayoshi Son, denn der japanische Konzern mache mit der Veräußerung einen Vorsteuergewinn von 1,2 Bio. Yen (rund elf Milliarden Dollar). Investoren sollten aber nicht besorgt sein, denn der Verkauf sei schon lange angekündigt gewesen.Bereits vor drei Jahren habe die Softbank den Verkauf der Alibaba-Anteile angekündigt, um Mittel für den Kauf des Chip-Produzenten ARM Holdings und den Vision Fund aufzubringen. Gerechnet worden sei damals mit einem Gewinn von 2,4 Mrd. Dollar.Der massive Veräußerungsgewinn von knapp elf Milliarden Dollar sei ein Riesenerfolg für Softbank-CEO Masayoshi Son. Er sei im Jahr 2000 für nur 20 Mio. Dollar bei Alibaba eingestiegen.Aktuelles Fazit: Anleger sollten bei der Alibaba Group Holding-Aktie abwarten und dabei bleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: