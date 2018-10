Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (22.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Bei Alibaba würden die Planungen für den Höhepunkt des Jahres auf Hochtouren laufen. In rund drei Wochen falle der Startschuss für den "Singles Day", die größte Shoppingsause auf dem Planeten. Doch dieses Mal könnte alles anders werden.Der "Singles Day" feiere 2018 seinen 10. Geburtstag und Alibaba verspreche seinen mehr als 630 Millionen Kunden einen Shopping-Craze mit Hunderttausenden Angeboten zum Schnäppchenpreis. "Der Singles Day wird noch größer und noch erfolgreicher als im vergangenen Jahr", so Konzernchef Daniel Zhang Yong.2017 habe der Konzern über seine Plattformen T-Mall und Taobao Waren im Wert von 25,3 Milliarden (!) Dollar verkauft - Rekord. Eine Bestmarke habe er ferner bei der Zeitspanne aufgestellt, die für die erste Milliarde Dollar benötigt worden sei: 2 Minuten.2018 sollten die alten Rekorde in Angriff genommen werden und Zhang Yong habe einen Plan: Das Zauberwort laute "New Retail". Hinter der Wortschöpfung verberge sich die Idee, den Online- mit dem stationären Einzelhandel zu verbinden. Damit der Plan funktioniere, schicke Alibaba neben seinen bekannten Plattformen die Lieferdienste Ele.me und Koubei sowie die stationären Supermärkte Hema und RT-Mart ebenfalls ins Rennen.Es gebe keinen Grund anzunehmen, dass der "Singles Day" 2018 nicht erneut sämtliche Rekorde brechen werde, auch, weil die Kunden schon im Vorfeld ihre Bestellungen aufgeben könnten. Die Veranstaltung sollte dem Wertpapier frische Impulse liefern - wenn auch nicht sofort. Während die Performance in den Tagen um den "Singles Day" herum und im Dezember uneinheitlich gewesen sei, sei die Alibaba-Aktie in den Jahren 2016, 2017 und 2018 jeweils am Jahresanfang deutlich gestiegen. Ein möglicher Grund: Die Ergebnisse des "Singles Day" fließen in die Q4-Zahlen ein und diese wurden jeweils zu Beginn des neuen Jahres veröffentlicht, so Martin Weiß von "Der Aktionär" in einer aktuellen Alibaba Group Holding-Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link