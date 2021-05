Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (30.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Kurs der Alibaba-Aktie komme nicht recht aus dem Knick. Das gelte allerdings auch für Herausforderer Pinduodudo. Letzterer habe in der abgelaufenen Handelswoche seine Quartalszahlen vorgelegt. In dem Zusammenhang sei klar geworden, dass die Situation bei den chinesischen E-Commerce-Riesen in der derzeitigen Phase recht ähnlich sei.Sowohl Alibaba als auch Pinduoduo und JD.com müssten sich mit der härteren Gangart der chinesischen Behörden arrangieren und gleichzeitig kräftig investieren. Unterdessen würden die Geschäfte weiter laufen. Pinduoduo habe seine Zahlen am Mittwoch veröffentlicht. Sie hätten über den Erwartungen gelegen. Der Kurs sei trotzdem gefallenDie Zahl der aktiven Käufer bei Pinduoduo sei um 31% auf rund 824 Mio. gestiegen. Alibaba habe zuletzt 811 Mio. gehabt. Trotzdem spiele Pinduoduo insgesamt noch nicht in der Liga von Alibaba und habe sich für einen Vorstoß ins Lebensmittel-Liefergeschäft Ende 2020 6,1 Mrd. USD über Geschäfte mit Anleihen und Aktien sichern müssen. Außerdem stünden Investitionen in Logistik und Technologie an. Das dürfte Alibaba-Anlegern bekannt vorkommen.Zudem gebe es bei Pinduoduo auch etwas Führungsunsicherheit nach dem Rücktritt von Gründer, Großaktionär und Chairman Colin Huang Zheng. Ein Jahr zuvor habe er bereits die Rolle als CEO aufgegeben und seinen Anteil an Pinduoduo von mehr als 40 auf unter 30% reduziert.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link