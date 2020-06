Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (26.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ein Kauf.Eigentlich sei Alibaba gut aus der Coronakrise gekommen. Der Aktienkurs habe zuletzt wenige Prozent unter dem Allzeithoch vom Jahresanfang notiert. Ein Ausbruch darüber hinaus sei jedoch gescheitert. Und zumindest eine operative Baustelle bekomme das Unternehmen einfach nicht in den Griff. Das habe - einmal mehr - personelle Konsequenzen.Pierre Poignant räume seinen Posten bei Lazada. Neuer Chef bei Alibabas südostasiatischem E-Commerce-Arm werde Chun Li. Er habe bisher Lazadas Geschäft in Indonesien geleitet und werde der vierte Chef in drei Jahren.Mehrfach habe es in den vergangenen Monaten Berichte über Probleme bei Lazada gegeben. Ein Posten dort solle unter aufstrebenden Alibaba-Managern als schwarzes Loch für die Karriere gelten. Poignant werde nun "Special Assistent" von Alibaba-Chef Daniel Zhang.Poignant sei seit 2018 Lazada-Chef und bereits bei der Gründung des Unternehmens 2012 dabei gewesen. Damals habe Lazada noch zu Rocket Internet gehört. WKN A2H5LX ) gehöre, würden erfolgreich Druck machen.Lazada bleibe eine spezielle Herausforderung im Alibaba-Kosmos. Nun dürfe die nächste Führungskraft ihr Glück versuchen. Für Anleger sei der Wechsel kein Grund zur Sorge. Die Probleme seien bereits bekannt gewesen. Der überwiegende Teil des Alibaba-Kerngeschäfts und eine Vielzahl weiterer Projekte seien immer noch in China angesiedelt. Dort habe sich der Onlinehandel zuletzt einmal mehr als wachstumsstarker Sektor gezeigt.Die Alibaba Group Holding-Aktie bleibt ein Kauf und könnte mit einem Ausbruch über das alte Hoch bei 231,14 Dollar ein neues Kaufsignal generieren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.