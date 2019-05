Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (02.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, Leitender Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische Konzern scheine auf seiner populären Taobao-Plattform das Problem mit gefälschten Produkten einfach nicht in den Griff zu bekommen. Jetzt habe es von den Amerikanern die Quittung gegeben. Aliababa stehe erneut auf der schwarzen Liste des US-Handelsbeauftragten wegen des Verdachts auf Produktfälschungen. Konkret würden die Amerikaner der Alibaba-Tochter Taobao vorwerfen, gefälschte Waren an die Kunden zu verkaufen. Für Alibaba sei es das dritte Jahr in Folge, dass der Konzern auf der US-Liste auftauche, obwohl Taobao zahlreiche Maßnahmen ergriffen habe, um Produktpiraten und Fälschern das Handwerk zu legen.Dass Alibaba erneut mit Produktpiraterie in Verbindung gebracht werde, sei ärgerlich, dürfte die Aufwärtsbewegung der Aktie kaum stoppen. Dafür laufe es operativ einfach zu gut. Das kurzfristige Kursziel betrage 211 USD (Rekordhoch vom Sommer 2018). Alibaba lege am 15. Mai Quartalszahlen vor, so Martin Weiß, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:170,40 Euro +3,52% (02.05.2019, 16:54)