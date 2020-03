Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (30.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.In China sei Alibaba mit seinen Plattformen nicht nur beim Onlinehandel unangefochtener Marktführer. Auch beim Trendthema Cloud liege der Gigant vorn. Die Umsätze in diesem Bereich seien vergangenes Quartal um 62 Prozent gestiegen. Doch neben Tencent und BAIDU mische nun ein dritter namhafter Konkurrent mit.Seit diesem Monat habe JD.com mit Cloud & AI offiziell einen neuen Geschäftsbereich, in dem sich alles um Cloud-Dienste und künstliche Intelligenz drehe. Es sei das vierte Standbein des Internetunternehmens nach Retail, Logistics und Digits. JD wolle damit sein eigenes Geschäft stärken, aber auch Dienstleistungen für andere anbieten.Bowen Zhou, Leiter Cloud & AI, habe im Gespräch mit CNBC gesagt, es sei JDs Ziel, mit Fortune-500-Unternehmen zu arbeiten, die ihr Geschäfte in China ausbauen möchten. Außerdem wolle es JD Technologie-Firmen aus den USA und Europa ermöglichen, ihre Produkte in China anzubieten.Chinas Cloud-Markt sei der zweitgrößte der Welt. Alibaba sei mit rund 46 Prozent Marktanteil der Platzhirsch. Tencent liege abgeschlagen an zweiter Stelle mit 18 Prozent. BAIDU komme auf knapp neun Prozent.Cloud sei derzeit einer der Top-Wachstumsbereiche im Tech-Sektor. Kein Wunder, dass sich nun auch JD stärker positionieren wolle. Noch gebe es viel zu holen: Der Markt sei erst wenige Jahre alt, Alibabas Vormachstellung nicht uneinholbar. Und JD habe mächtige Verbündete. Das Unternehmen habe in der Vergangenheit unter anderem Finanzspritzen von Tencent, Google und Walmart bekommen. Wie am Wochenende berichtet, habe JD derzeit außerdem sowohl operativ als auch bei der Kursentwicklung einen starken Lauf."Der Aktionär" empfiehlt JD und Alibaba, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.