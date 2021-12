Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

107,30 EUR -2,90% (13.12.2021, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

121,72 USD -2,67% (13.12.2021, 16:16)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (13.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Zu Beginn der Handelswoche stehe bei Alibaba einmal mehr nicht der Aktienkurs im Fokus. Stattdessen gebe es eine neue Entwicklung rund um die Vergewaltigungsvorwürfe vom August. Damals sei dem Alibaba-Konzern vorgeworfen worden, er habe zu zögerlich reagiert. Nun habe Alibaba das mutmaßliche Opfer entlassen.Die Frau sei eigenen Angaben zufolge zu einer Dienstreise genötigt, dabei betrunken gemacht und von ihrem Vorgesetzten sowie einem Kunden vergewaltigt worden. Der Fall habe schließlich für mehrere Entlassungen gesorgt. Nun sei dem mutmaßlichen Opfer selbst ohne Abfindung gekündigt worden.Anscheinend werfe Alibaba der Frau vor, gelogen oder zumindest Rufschädigung betrieben zu haben - unter anderem diesbezüglich, dass Alibaba von einer Vergewaltigung gewusst, aber sich nicht darum gekümmert habe. Der Fall habe mehrere Wendungen genommen und es sei allen Beteiligten ein Schaden entstanden, solle es in dem Kündigungsschreiben von Alibaba an die Frau, über das unter anderem die New York Times berichtet habe, heißen.Die Staatsanwaltschaft in China habe im September entschieden, keine Anklage gegen einen der mutmaßlichen Täter zu erheben. Sein Verhalten sei keine Straftat gewesen, habe es geheißen. Gegen einen anderen Mann werde noch ermittelt."Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und lediglich mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. Alibaba ist derzeit keine Empfehlung, so Lars Friedrich.Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen sei mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger bestehe ein erhöhtes Totalverlustrisiko. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: