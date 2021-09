Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

136,50 EUR +2,79% (17.09.2021, 22:26)



160,05 USD +2,43% (17.09.2021, 22:10)



US01609W1027



A117ME



AHLA



BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (18.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Kurse von China-Aktien mit Tech- und Internetbezug hätten sich am Freitag zur Abwechslung mal wieder freundlich entwickelt. Der Hintergrund für den Anstieg bei Alibaba, Tencent und Co dürfte v.a. technischer Natur sein, auch wenn es einige handfeste Nachrichten gegeben habe.Lazada, Alibabas E-Commerce-Arm in Südostasien, habe eine Ex-Ant-Group-Führungskraft angeheuert, um sein Payment-Geschäft anzukurbeln. Bereits am Donnerstag habe JPMorgan eine Partnerschaft mit Alipay verkündet. Damit solle der Handel zwischen Käufern und Verkäufern auf Alibaba.com in den USA vereinfacht werden, habe es geheißen.Diese Nachrichten dürften jedoch kaum kursbewegend sein. Wahrscheinlicher für den Anstieg sei, dass die Kurse vieler China-Aktien diese Woche zwar wieder deutlich gesunken seien, aber z.B. Alibaba ganz knapp kein neues Tief markiert habe. Leerverkäufer hätten also gut verdient. Da das Short-Geschäft in der Regel eher kurzfristiger Natur sei, dürften im US-Handel am Freitag kurz vor dem Wochenende einige Trader ihre Positionen (vorerst) geschlossen haben. Das könnte den Kursanstieg erklären.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: