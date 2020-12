Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Indien gelte unter Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren als einer der kommenden Märkte. In den vergangenen Jahren habe sich auch Alibaba an diversen Unternehmen in dem Land beteiligt. Jetzt könnte aber ein milliardenschwerer Teilausstieg folgen. Darauf würden gleich mehrere Berichte hindeuten.Die indische Tata Group wolle 80% am Online-Supermarkt BigBasket für rund 1,3 Mrd. USD erwerben. Das berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider. Demnach wolle Alibaba bei einem möglichen Deal seinen Anteil komplett verkaufen. Aus dem Bericht gehe jedoch nicht hervor, wie groß Alibabas Anteil derzeit sei.Heute berichte zudem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf vier Personen, dass Ant Group (ehemals Ant Financial) überlege, seinen Anteil am indischen Zahlungsabwickler Paytm zu verkaufen. Ant Group halte 30% an Paytm. Der Anteil dürfte derzeit rund 5 Mrd. USD wert sein. Alibaba halte wiederum ein Drittel an Ant Group. Ant und Paytm hätten gegenüber Reuters aber dementiert, dass es Diskussionen über einen Verkauf gegeben habe.Alibaba habe bislang rund 4 Mrd. USD in die Expansion in Indien gesteckt. Weitere 5 Mrd. USD sollten folgen. Dieser Plan sei bereits gestoppt worden. Hintergrund für den möglichen Teilrückzug aus Indien könnte die angespannte politische Lage zwischen Indien und China sein.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link