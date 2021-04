Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

197,30 EUR +1,08% (28.04.2021, 19:26)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

196,40 EUR +0,56% (28.04.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

238,21 USD +0,97% (28.04.2021, 19:11)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (28.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Türkische Lira falle und falle. Auf Euro-Basis sei diese Woche ein neues Allzeittief erreicht worden. Anlass seien politische Spannungen mit den USA und Erdogan-Hörigkeit des neuen Zentralbankgouverneurs. Zinsen irgendwo bei 19 Prozent und Inflation bei 16 Prozent - eigentlich kein gutes Umfeld, um Geschäfte zu machen. Eine seltene Ausnahme könnte eine Mehrheitsbeteiligung von Alibaba sein.Internationales Kapital ströme derzeit eher aus der Türkei heraus. Trendyol wolle jedoch im Rahmen einer Finanzierungsrunde in Großbritannien und den USA mehr als eine Milliarde Dollar eintreiben. Das Geld solle unter anderem von Staatsfonds kommen. Insidern zufolge könnte das E-Commerce-Unternehmen insgesamt mit mehr als 15 Milliarden Dollar bewertet werden. Das berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider.Trendyol wäre damit das größte Start-up des Landes und wertvoller als das größte Unternehmen an der türkischen Börse (ein Stahlhersteller bringe es in Istanbul derzeit auf 8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung).Alibaba würden rund 87 Prozent an Trendyol gehören. Das Unternehmen solle innerhalb von drei Jahren das Bruttowarenvolumen, also den erzielten Umsatz über seine Plattform, um das 20-fache gesteigert haben und könnte dieses Jahr einen Warenumsatz von 10 Milliarden Dollar erreichen. Marktanteil: rund 34 Prozent.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: