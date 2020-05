Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (22.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Chinas Onlinehandel-Riese erstmals mehr als eine Billion Dollar beim Bruttowarenvolumen erzielt. Das habe Alibaba im Rahmen der am frühen Nachmittag veröffentlichten Zahlen bekannt gegeben. Auch eine weitere große Marke rücke nun in den Fokus. Die Corona-Krise habe der Konzern erwartungsgemäß gemeistert.Der Umsatz sei im abgelaufenen Geschäftsjahr um 36 Prozent auf rund 510 Milliarden Yuan (72 Milliarden Dollar) gestiegen. Das bereinigte EBITDA sei um 29 Prozent auf knapp 158 Milliarden Yuan (22,3 Milliarden Dollar) gewachsen.Im abgelaufenen Quartal von Januar bis Ende März habe der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22 Prozent gesteigert werden können. Das bereinigte EBITDA sei um ein Prozent gestiegen.Im Zusammenhang mit der Billionen-Marke beim Bruttowarenvolumen habe Alibaba-Chef Daniel Zhang von einem "historischen Meilenstein" gesprochen. Er habe weiter gesagt: "Insgesamt ist unser Geschäft mit 960 Millionen aktiven Nutzern im Jahr weiter stark gewachsen, trotz des abschließenden Quartals, das von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt war."Alibaba habe erwartungsgemäß wieder einmal besser abgeschnitten als von Analysten prognostiziert - auch im Corona-Quartal. Vorbörslich sei im US-Handel zunächst keine klare Tendenz beim Kurs absehbar gewesen. Kurzfristig könnte die wieder einmal recht angespannte Stimmung zwischen den USA und China einen Höhenflug der Alibaba-Aktie verhindern. Die langfristigen Aussichten würden hingegen vielversprechend bleiben. Angesichts dessen, dass der Trend zum E-Commerce durch die Corona-Krise noch eine Beschleunigung erfahren habe, dürfte Alibaba im laufenden Geschäftsjahr die Marke von einer Milliarde aktiven Nutzern locker knacken.Die Aktie, die auch im WANT-Index vertreten ist, bleibt ein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link