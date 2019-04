Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

163,20 Euro -1,21% (11.04.2019, 17:08)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 184,315 -1,01% (11.04.2019, 16:55)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (11.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Alibaba Group Holding-Aktie gehöre mit einem Kursplus von mehr als 25% im laufenden Jahr zu den Top-Performern an der Wall Street. Am Donnerstag erhalte die gute Stimmung für das Papier aber einen Dämpfer. "Theflyonthewall" berichte, dass sich Profi-Shortseller Jim Chanos auf einer Konferenz in San Francisco negativ zu den Bilanzierungsmethoden des chinesischen Konzerns geäußert habe. Als ein Kritikpunkt werde das Verschieben von Verlusten aus der Holding in Unternehmen genannt, die nicht zum Konsolidierungskreis von Alibaba zählen würden. Daneben würden Firmeninsider "aggressiv" eigene Aktien auf den Markt schmeißen, so ein weiterer Vorwurf. Alles in allem werfe Chanos den Chinesen vor, "verrückte Dinge" in ihrer Bilanz anzustellen. Alibaba habe sich zu den Vorwüfren bislang nicht geäußert.Die Kritik der "kreativen" Buchführung begleite Alibaba bereits seit längerer Zeit und koche immer mal wieder hoch. Bislang seien die Vorwürfe stets ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Aktienkurs geblieben. Solange sich daran nichts ändere, sollten Anleger gelassen bleiben, so Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:163,40 Euro -0,85% (11.04.2019, 16:49)