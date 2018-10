Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

128,01 Euro +0,07% (10.10.2018, 09:16)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

130,09 Euro (09.10.2018)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 146,94 -2,78% (09.10.2018)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (10.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Chinas Vorzeigeunternehmen würden an den US-Börsen weiter Prügel beziehen. Der Peking-Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo deute nicht nur auf keine Entspannung im Handelskrieg zwischen den beiden Großmächten hin. Vieles spreche vielmehr dafür, dass demnächst eine weitere Eskalationsstufe gezündet werde.Chinesische Aktien stünden wegen des Handelskriegs seit Monaten unter Verkaufsdruck. Dass es operativ Alibaba gut laufe und der Konzern seine Umsätze in den nächsten Jahren um 30 bis 35% p.a. steigern werde? Scheinbar uninteressant.Der Stimmungsumschwung lasse sich im Chart nachvollziehen. Seit dem Top im Juni laufe das Wertpapier in einem Kanal abwärts, wobei der Bruch der horizontalen Unterstützung Anfang September durchaus als charttechnischer Wink mit dem Zaunpfahl zu verstehen gewesen sei, die Position zu überdenken.Anleger sollten bei der Alibaba Group Holding-Aktie eine generelle Trendwende abwarten und vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: