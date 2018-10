XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

124,64 EUR -2,24% (15.10.2018, 11:24)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

147,29 USD +3,80% (12.10.2018, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (15.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Gegen Ende der letzten Handelswoche sei bei dem US-Titel Ruhe eingekehrt und das Papier habe sich von den Tiefstständen zu entfernen vermocht. Damit habe sich die kurzfristige Einschätzung des AKTIONÄR als zutreffend erwiesen. Dass die Kuh damit noch nicht vom Eis sei, liege auf der Hand - zumal jetzt Ärger von Analystenseite drohe.Scott Devitt von Stifel Nicolaus streiche die Alibaba Group Holding-Aktie von seiner "Stifel Selcet List" und ersetze den Titel durch die Amazon.com-Aktie. Kurzfristig könnte Devitts negativere Einschätzung auf die Alibaba Group Holding-Aktie drücken, langfristig sollte sich der Titel dennoch wieder besser entwickeln.Für den AKTIONÄR betrage das kurzfristige Kursziel mindestens 150 Dollar. Längerfristig orientierte Investoren sollten noch abwarten, bis die Alibaba Group Holding-Aktie nachhaltig über die 170-Dollar-Linie springt, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2018)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:125,26 EUR -2,06% (15.10.2018, 11:41)