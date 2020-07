Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

213,00 EUR +0,71% (07.07.2020, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

212,50 EUR 0,00% (07.07.2020, 17:02)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

239,94 USD -0,02% (07.07.2020, 16:50)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Alibaba habe gestern mit einem kräftigen Kurssprung überrascht. Dabei sei auch gleich ein neues Allzeithoch erreicht worden. Der Kurs habe den Handelstag schließlich bei 240 Dollar beendet - und damit nahe des Tageshochs, das bei 240,48 Dollar gelegen habe. Sollten Anleger jetzt noch zuschlagen oder täusche der Chart womöglich?Der Kurs der Alibaba-Aktie befinde sich seit Anfang 2019 in einem stabilen Aufwärtstrend, der nicht einmal durch die Corona-Krise gebrochen worden sei. Zusätzlich habe sich im April ein aufsteigender Kanal zu bilden begonnen, aus dem sich der Kurs nun regelrecht hinauskatapultiert habe. Außerdem sei zugleich eine starke Widerstandslinie an der 230-Dollar-Marke übersprungen worden. Dort habe sich auch das bisherige Allzeithoch befunden. Das hohe Handelsvolumen habe den Ausbruch bestätigt.Aus charttechnischer Sicht sei ein Höhenflug bis etwa 260 Dollar an die langfristige Trendlinie durchaus denkbar. Anleger sollten aber beachten, dass neue Höchstwerte meist getestet würden und kurzfristige Rücksetzer drohen könnten. Falle der Kurs unter 233 Dollar, wäre das Chartbild zumindest kurzfristig wieder etwas eingetrübt.Kurzfristig sehe Alibaba charttechnisch bärenstark aus. Aus fundamentaler Sicht laufe es ohnehin rund.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link