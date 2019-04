"Der Aktionär" meine: Amazon sei ein tolles Unternehmen, doch in China bekomme der US-Riese kein Bein auf den Boden. Wer vom E-Commerce im bevölkerungsreichsten Land der Erde profitieren will, kommt an Alibaba nicht vorbei, so Martin Weiß. (Analyse vom 29.04.2019)



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (29.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, leitender Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Chinas größter E-Commerce-Konzern wolle das Wachstumstempo in den kommenden Jahren hochhalten und vor allem im Kerngeschäft expandieren. Einer von Alibaba-Gründer Jack Ma engsten Vertrauten habe nun erstmals Details zu den Plänen verraten.Zur Erinnerung: Amazon sei mit einem Anteil von 14% einst der Marktführer im chinesischen E-Commerce gewesen. Doch die einheimische Konkurrenz habe auf- und Amazon schließlich überholt und die Anteile der Amerikaner auf zuletzt 1% implodieren lassen.Im April habe Amazon das Aus für die eigene Plattform in China angekündigt. Zukünftig wolle man sich auf den grenzüberschreitenden Handel konzentrieren. Nach Meinung des "Aktionär" ein Abschied aus China mit Ansage, denn: Auch beim Cross-Border-E-Commerce sei der Wettbewerb knüppelhart.Am Wochenende habe einer von Jack Mas engsten Vertrauten, Jiang Fan, Details zu den Wachstumsplänen von Alibabas E-Commerce verraten und die könnten Amazon nicht gefallen.Alibabas Kerngeschäft mit E-Commerce stehe für rund 75 Prozent der Gesamterlöse von 55 Milliarden Dollar (Geschäftsjahr bis März 2019) und bestehe im Wesentlichen aus Taobao, TMall, dem New-Commerce-Projekt Hema sowie angeschlossenen Services.Jiangs Ziel: Neben Investitionen in die Cloudsparte und die internationale Expansion in lukrative Märkte wie Südostasien (u.a. Indonesien), solle der grenzüberschreitende Warenverkehr ausgebaut werden, der zuletzt rund 15% der Umsätze in der E-Commerce-Sparte ausgemacht habe.Einer Präsentation von 2018er Investorentag zufolge sei TMall bereits Chinas Marktführer beim Cross-Border-Geschäft.Jiang wolle für internationale Marken wie L´Oreal und Valentino das Fenster nach China werden und den Umsatz in den kommenden drei Jahren um 100% steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, benötige er 100 zusätzliche Marken, die jeweils rund 150 Millionen Dollar Umsatz beisteuern würden.Das klinge ambitioniert? Vielleicht nach westlichen Maßstäben. Im letzten Jahr sei TMalls Kundenzahl um 100 Millionen gestiegen und Jiang sehe weiteres Potenzial.